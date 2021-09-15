Kapadokya´ya gelen gurbetçi kuaförden sıcak hava balonunda tıraş



Orçin YILDIRIM/NEVŞEHİR,(DHA)-TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen gurbetçi kuaför Yavuz Akboğa (44), sıcak hava balonunda saç tıraşı yaptı.

Hollanda´da yaşayan gurbetçi kuaför Yavuz Akboğa, tatil için Kapadokya´ya geldi. Burada sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonuna binen Akboğa, Kapadokya semalarında yakını Samet Doğru´nun saç tıraşını yaptı. Akboğa, yaklaşık 45 dakika hem bölgeyi havadan izledi hem de yakının tıraşını tamamladı. Uzun süreden beri Hollanda´nın Rotterdam şehrinde yaşadığını söyleyen Yavuz Akboğa, "Hollanda´nın Rotterdam şehrinde kendime ait erkek saç kuaförü işletmem var. Uzun zamandan beri dünya turuna çıkmak istiyordum. Bunu da kendi ülkemden başlatmak istedim. Sıcak hava balonlarının ününü yaşadığım Hollanda´dan da çok duyuyordum. Tüm ekipmanlarımı da yanımda getirerek, balonda bir kardeşimizin de saç tıraşını yaptım. Balonda da bu şekilde bir ilke imza attım. Türkiye turunun ardından daha sonraki rotamı diğer ülkelere çevirip, dünya turumu tamamlamak arzusundayım. Balonda hem bölgemizin büyülü güzelliklerini izledim hem de mesleğimi sıcak hava balonunda yaptım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Orçin YILDIRIM

2021-09-15 15:27:16



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