Trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı



Ahmet KORKMAZER-Orçin YILDIRIM/NEVŞEHİR,(DHA)-NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Göreme beldesi kavşağında meydana geldi. Muhammed D. yönetimindeki 50 AAS 172 plakalı ambulanstaki sağlık görevlileri, Kalaba beldesinde motosiklet kazasında yaralanan Sedat T'yi hastaneye ulaştırmak üzere ambulansa aldı. Nevşehir Devlet Hastanesi´ne seyir halinde olan ambulans, gurbetçi Ömer Y. idaresindeki S FD 668 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü, 2 sağlık çalışanı ve Sedat T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER-Orçin YILDIRIM

2021-09-17 22:35:50



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