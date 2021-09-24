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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Kapadokya Foto Safari´ başladı

DHA

`Kapadokya Foto Safari´ başladı


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR(DHA) TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya´nın bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneği'nce düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nca da desteklenen `Kapadokya Foto Safari´ başladı.
Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Vali İnci Sezer Becel, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Programda konuşan Vali Becel, "Kapadokya´nın sinema ve medya sektörünün yanı sıra fotoğraf sanatı için de çok önemli bir alan sunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda bölgemizde gerçekleştirmekte olduğumuz Kapadokya Foto Safari, doğal ve kültürel mirasın yanı sıra her geçen gün artan turizm çeşitliliği ile dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya´nın doğa harikası güzelliklerini, derin kültürel geçmişini, heyecan verici aktivitelerin yanı sıra etkileyici yöresel özelliklerinin tanıtımına etkin katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, etkinliğimiz farklı illerden gelecek olan fotoğraf tutkunlarını buluşturarak iletişim ve etkileşim yaratmayı da hedeflemektedir" dedi.
`SAFARİDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10 BİN TL´
Vali Becel, katılımın ücretsiz olduğu Kapadokya safaride seçilecek fotoğrafların alanında uzman bir jüri heyeti tarafından değerlendirileceğini belirterek, "Usta belgeselci, gazeteci, fotoğrafçıların yanı sıra bir de akademisyenin yer aldığı jürisiyle de, Türkiye´deki en önemli fotoğraf organizasyonları arasına giren Kapadokya Foto Safari´de, birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL ve mansiyon ödülü 3 adet 2 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. 326 yarışmacının başvuru yaptığı Kapadokya Foto Safari´de 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Nevşehir il sınırları içerisinde çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. Kapadokya Foto Safari, jüri değerlendirmesinin ardından 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecektir" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-09-24 15:52:50

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