Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor: 3-0

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-STAT: Gazi
HAKEMLER: Alkan Parsak, Mustafa Onur Özgenç, Musa Murat Emre
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Mahsut, Abdullah (Dk. 80 Muammer), Aydın (Dk. 63 Ahmet), Emre Işık, Hüseyin, Malik (Dk.86 Kazım), Emre Kars, Samet (Dk.80 Yıldıray), Aykut, Ömer (Dk. 63 Cemal)
FETHİYESPOR: Enes, Şahan, Soner, Hakan Yakup, Özgür, Turgay (Dk.64 Serhan, Dk.77,Talha), Burak, Onur, Berkin (Dk.64 Serhat), Mehmet, İbrahim
GOLLER: Dk.27 Samet, Dk. 55 Malik, Dk. 88 Cemal (Nevşehir Belediyespor)
SARI KART: Abdullah (Nevşehir Belediyespor), Burak (Fethiyespor)Ziraat Türkiye Kupası 2´nci tur maçında Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Fethiyespor´u 3-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-09-28 17:51:53
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