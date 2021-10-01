Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de, aşı yaptırmayan, lisede muhasebe ve finansman öğretmeni Hasan Ali Yıldırım (45), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı. 5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım´ın cenazesinin Ankara´da toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-10-01 14:42:53
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