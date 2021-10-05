Genç çift, sıcak hava balonunda dünya evine girdi



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Melis Dağtekin (25) ve Sait Özcan (30), sıcak hava balonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Kapadokya´da nikahlarının peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda kıyılmasını isteyen Nevşehir Belediyesi çalışanları Melis Dağtekin ve Sait Özcan, sabah erken saatlerde aileleri ve arkadaşlarıyla Paşabağı´na geldi. Sıcak hava balonunun sepetine binen çifte, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da eşlik etti. Kaptan pilot Hakan Yıldız´ın kullandığı balon, yerden bin metre yükselerek Kapadokya bölgesinin vadileri üzerinde uçtu.

AŞK VADİSİ'NDE İMZA ATTILAR

Gökyüzündeki diğer balonlarla birlikte Göreme beldesindeki Aşk Vadisi üzerine gelen balonda, gündoğumu ile Melis Dağtekin ve Sait Özcan çiftinin nikahı kıyıldı. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Savran kıydı, şahitliklerini ise balon pilotu Hakan Yıldız ve fotoğrafçı Mert Özpamuk yaptı.

Gökyüzünde dünya evine giren çifti tebrik ederek evlilik cüzdanını Melis Dağtekin Özcan´a veren Başkan Savran, ilk kez balonda nikah kıydığını belirterek, heyecanlandığını söyledi. Savran, "Kapadokya bölgemizde her sabah yüzlerce balonun havalanmasıyla oluşan bu büyüleyici atmosferde genç çiftimizin mutluluğuna ortak olmak çok keyifliydi. Umarım bir ömür mutlu olurlar" diye konuştu.

Eşine sürpriz yapmak için balonda nikahlarının kıyılmasını arzuladığını ve hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirten Sait Özcan, Başkan Savran´a teşekkür etti. Melis Özcan ise, "Hayal bile edemeyeceğim şekilde evlendim. Hayatımda ilk kez balona bindim ve bu heyecanla birlikte nikah törenimiz gerçekleşti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-10-05 11:08:31



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