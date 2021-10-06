Nevşehir Nissara AVM 4. yaşında

Nevşehir’de açıldığı günden bu güne kadar bir çok sosyal etkinliklere imza atan Nissara AVM 4. yaş gününü etkinliklerle kutladı,

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 4. yaş günü dolayısıyla hazırlanan yaş pasta, Nissara Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Göktuğ Özhan, Pazarlama Yöneticisi Ecem Doğru, İşletme Yöneticisi Efendi Aktürk. Finans Uzmanı Kübra Tutar ve Operasyon Müdürü İsmail Canlı tarafından kesildi. Alışveriş ve Yaşam Merkezi Nissara AVM; 4. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Grup Kibrit Kutusu Rock Band Konseri ile müşterilerine güzel dakikalar yaşattı.

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