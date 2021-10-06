Yeni açılacak kız yurdunun temizliğini Nevşehir Belediyesi yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve önümüzdeki hafta açılması planlanan 500 kişilik kız öğrenci yurdunun temizliği için Nevşehir Belediyesi seferber oldu.

Nevşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve önümüzdeki hafta açılması planlanan 500 kişilik kız öğrenci yurdu için tüm ekipleri ile seferber oldu. 150 kişilik belediye personeli, yeni yapılan yurdun temizliğini ve çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesi arkasında bir süre önce yapımına başladığı 500 kişilik yeni kız öğrenci yurdunun inşaat ve tefrişat çalışmalarını tamamladı. Yurdun temizliğinin ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete sokulması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine harekete geçen Nevşehir Belediyesi, bu sabah çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla sabah erken saatlerde yurt binası önünde toplanan Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 5 katlı binayı baştan aşağıya temizleyerek çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştirdi. Nevşehir Belediyesi, yaklaşık 150 kişilik personeliyle üniversite öğrencileri için seferber olurken Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da çalışmaları yerinde inceledi. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve başkan yardımcıları ile birlikte yurt bölgesini gezen Başkan Savran, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi. “Ailelerinin bizlere emaneti olan evlatlarımız için her türlü fedakârlığı” yapacağız diyen Savran, yeni yapılan yurdun devreye girmesi ile birlikte Nevşehir’deki üniversite öğrencilerinin barınma probleminin ortadan kalkacağını söyledi.

Şu anda Nevşehir’e gelen hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını ve devletin tüm kurumlarının öğrenciler için seferber olduklarını ifade eden Savran, Nevşehir Belediyesi olarak kendilerinin de yüzlerce öğrenciyi yurtlara yerleşinceye kadar özel tesislerde misafir ettiklerini hatırlattı.

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