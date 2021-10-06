İşçi Kadınlar kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Ürgüp İlçe J.K.lığı personeli tarafından 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtılması ve telefonlara yükletilmesi' konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Ürgüp İlçe J.K.lığı personelleri; patates ve narenciye depoları ile üzüm bağlarında gündelik işçi olarak çalışan kadınları ziyaret etti. İşçi kadınlar ile sohbet eden jandarma ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtılması ve telefonlara yükletilmesi' konularında bilgilendirme de bulunarak, KADES broşürü dağıttı.

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