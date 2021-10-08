Nevşehir’de haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsılara yönelik yapılan operasyonlarda aralarında 14 yıl 27 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adli birimlere teslim edilmesi yönünde yapmış oldukları operasyonlarda; Nevşehir adli makamlarınca ’basit yaralama’ 2, ’silahla tehdit’ 2, ’Uyuşturucu Ticareti Yapma’ suçlarından 1 olmak üzere toplamda 5 ayrı suçtan aranan, hakkında 14 yıl 27 ay 15 gün hapis cezası aranan V.K. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca Nevşehir Adli Makamlarınca ’TehditHakaretBasit Yaralama’ toplamda 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ö.Ç. ile ’Basit Yaralama’ suçundan aranan hakkında 5 ay hapis cezası bulunan B.Y. yakalandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Nevşehir Adli Makamlarınca ’Basit Yaralama’ suçundan aranan ve hakkında idari para cezası bulunan B.C. de yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.