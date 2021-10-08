Nevşehir'de taşımalı öğrenci servislerine Covid-19 denetimi

Nevşehir'in Acıgöl İlçesinde Taşımalı Eğitim servis araçlarına Covid19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra denetlemeye Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri katıldı. Denetimde 26 okul servis aracının kontrolü yapılırken, servis şoförlerine Covid 19 tedbirleri çerçevesinde Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde bulunan gerekli şartlar ve bilgilendirmeler yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda gerekli ikaz ve uyarılar bulunuldu. Yapılan denetim esnasında tüm servis araçlarının Covid 19 tedbirlerine uyduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler sırasında alınan tedbirlere uyan tüm şoför ve öğrencilere teşekkür etti.

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