Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-

STAD: Gazi

HAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir Kılıçarslan

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, Ömer (Dk.69 Kazım)

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, Mehmet (Dk. 73 Ulaş), Muhammet (Dk.73 Mikail), Mikail, Kaan, Kudbettin (Dk. 90 Buğra), Anıl, Edip, Cemilcan (Dk.90 Emir), Doğan, Yavuz (Dk.90 Bilal)

GOLLER: Dk.19 Emre, Dk 47 Yıldıray, Dk Aykut, Dk.70 Niyazi (Nevşehir Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 67 Mikail (Sancaktepe Futbol Kulübü)

SARI KART: Abdullah, Aykut (Nevşehir Belediyespor) - Mikail, Kurbettin (Sancaktepe Futbol Kulübü)

Türkiye 3´üncü Lig 1´inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-10-13 16:30:27



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