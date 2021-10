Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021´in basın toplantısı yapıldı

Ata SELÇUK / ÜRGÜP (DHA) Türkiye´nin en ikonik bölgelerinden Kapadokya´da, Argeus Travel and Events tarafından Salomon´un isim sponsorluğunda, yedinci kez gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021, yarın 2 bin 500´ünde sporcunun katılımıyla başlayacak. 64 ülkeden binin üzerinde yabancı sporcunun da parkura çıkacağı organizasyon kapsamında üç farklı yarış yapılacak. 38 km´lik Salomon Cappadocia Short-Trail (CST) ve 63 km´lik Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT) ile birlikte organizasyonun ana yarışı ise 119 km´lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT) olacak. İLK KEZ TAKIM YARIŞLARI KOŞULACAK Ayrıca bu yıl ilk kez Salomon Cappadocia Ultra-Trail kapsamında "Cappadocia Team Games" ismiyle takım yarışları da koşulacak. Bayrak yarışı konseptinde organize edilecek olan Cappadocia Team Games, her bir takım üyesinin 38 km veya 63 km parkurlarının bir bölümünü koşarak, bu heyecana ortak olmalarına imkan tanıyacak. Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL´lik ekonomik katkı yaratacak organizasyonun basın toplantısı ve elit atlet tanıtımı ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Argeus Travel and Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, Amer Sports EMEA Bölgesi Genel Müdürü Ceylan Ateş, Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, sponsor marka temsilcileri ve medya mensuplarının katılımıyla Yunak Evleri Kapadokya Kaya Otel´de gerçekleştirildi.

İNCİ SEZER BECEL: SALOMON CUT´A EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, organizasyonla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi´nde yer alan Kapadokya´da gerçekleşecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizasyonuna ev sahipliği yapmanın ve değerli sporcularımızı kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peribacaları, kayalara oyulmuş yerleşim yerleri, açık hava müzeleri ve yeraltı şehirleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Nevşehir; her yıl turizm, tanıtım, kültürel ve spor gibi birçok alanda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Organizasyonun gerçekleşeceği gün, yarışın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına tüm parkurlarda yetkili birimlerimiz ile tüm tedbirler alınacak ve tüm birimlerimiz yarış sona erene kadar hazır vaziyette görevlerine devam edeceklerdir. İlimizde gerçekleştirilecek olan organizasyonun hazırlık aşamasında katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." MEHMET MARAŞLI: BU ORGANİZASYONUN UZUN YILLAR BÖLGEMİZDE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, toplantıda şunları söyledi: "2020 yılında iptal etmek zorunda kaldığımız organizasyonumuzu bu yıl yine aynı heyecan ve istekle gerçekleştirmek adına Kaymakamlığımız olarak desteğimizi sürdürerek, bölgemize milyonlarca TL katkı sağlayan bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için Argeus Travel and Events´e, Aydın Ayhan Güney´e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle turizm hareketliliği sağlayacak bu organizasyonun uzun yıllar bölgemizde devam etmesini diliyorum." MEHMET AKTÜRK: SALOMON CUT BÖLGEMİZE VE ÜLKEMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYOR Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk basın toplantısında şu açıklamaları yaptı: "Dünyanın en gözde organizasyonları arasına giren, her geçen yıl daha da büyüyen, bu yıl yedincisi gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Ürgüp´ümüz başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize değer katmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci bu tarzda birçok sportif ve kültürel organizasyona olumsuz etki etmiştir. Ama neredeyse hiç etkilenmeyen bir organizasyonla karşınızdayız. Tüm olumsuzluklara rağmen beklenilenin üzerinde bir talep ile karşı karşıyayız. Elbette bu başarılı bir çalışmanın neticesidir. Bu başarı hikâyesinde Ürgüp halkımızın, Belediyemizin ve kurumlarımızın gayretiyle birlikte, Aydın Ayhan Güney Bey ve Argeus Travel and Events çalışanlarının, profesyonel ve fedakarca çalışmalarının sonucu ile ortaya çıkmıştır. Ürgüp´ümüzde uzun yıllardır hep başarılı organizasyonlara imzalar atmış, Aydın Ayhan Güney Bey ve ekibine şahsım ve Ürgüplü hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." AYDIN AYHAN GÜNEY: KATILIM SAYISI BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTI Covid-19 salgını ile ilgili uluslararası seyahat kısıtlamalarına rağmen katılımcı sayılarından çok mutlu olduklarını belirten Aydın Ayhan Güney görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Covid-19 salgını ve kısıtlamalar sebebiyle verdiğimiz bir yıllık aranın ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi´nde Kapadokya´da yarışımızı yedinci kez gerçekleştirecek olmaktan dolayı gururluyuz. Bizi gururlandıran bir başka olgu ise katılımcı sayısının yüksekliği oldu. Açıkçası beklentilerimizin üzerine de çıktık. Eğer İtalya gibi Uzak Doğu ülkeleri gibi noktalarda karantina uygulamaları olmasaydı katılımcı sayımız 3.000´in üzerinde olacaktı. Yarışla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve artık start saatlerini bekliyoruz. Organizasyonumuzun daha da coşkulu şeklinde geçmesi adına tüm Ürgüp halkını Ürgüp Meydanı yakınlarındaki start noktamıza da bekliyoruz. Sporcuların, sporcu yakınlarının, görevli ve gönüllülerin, medya mensuplarının ve bölge halkının sağlığını korumak adına Covid-19 salgını ile ilgili tüm tedbirleri de titizlikle takip edeceğiz. Bir kez daha sporculara sorunsuz ve keyifli bir yarış deneyimi sunarak ülkemizi ve bölgemizi başarıyla temsil edeceğiz."

CEYLAN ATEŞ: SALOMON CUT KÜRESEL YARIŞ DÜNYASINDA ÇOK SAYGIN BİR YERE SAHİP Bünyesinde Salomon ile birlikte dünyaca ünlü spor giyim markalarını barındıran ve sektörüne liderlik eden Amer Sports´un EMEA Bölgesi Genel Müdürü Ceylan Ateş ise basın toplantısında şu şekilde konuştu: "Bu değerli organizasyon için bir kez daha Kapadokya´da olduğumuz için çok mutluyuz. Salomon Cappadocia Ultra Trail, küresel koşu dünyasında çok saygın bir yere sahip. Bu sebeple Amer Sports markalarından Salomon ile birlikte isim sponsorluğumuzun sürmesinden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca bu yıl da Salomon Koşu Takımı´ndan elit yabancı sporcular desteğimizle Kapadokya´da olacaklar. Salomon Cappadocia Ultra Trail ile birlikte Türkiye için yarattığımız değerden çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmamızı gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde daha da uzattık. Ultra-Trail World Tour yarışlarından biri olan organizasyonumuzun geldiği noktadan da çok mutluyuz. Bu organizasyonla ilgili hayallerimizi de her geçen yıl büyütüyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında da tüm gücümüzle sahada olacağız. Yarışlara katılacak sporculara şimdiden başarılar diliyoruz."

ATİLLA KUDUOĞLU: SALOMON OLARAK İSİM SPONSORLUĞUNU 5 YIL DAHA UZATMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu medya mensupları ile şu bilgileri paylaştı: "Salomon Türkiye ile Argeus Travel & Events iş birliğinin beşinci yılını yaşıyoruz. Yarattığımız sinerjiden ve ülkemiz için oluşturduğumuz katma değerden çok mutluyuz. Ayrıca Salomon Türkiye olarak bu organizasyona 5 yıl daha isim sponsoru olmaya devam edecek ve iş birliğimizi toplamda 10 yıla taşıyacağız. Bunun için de büyük bir motivasyona sahibiz. Çünkü isim sponsorluğumuza, markamıza katkı sağlama bakışından çok ülkemize için değer yaratma perspektifinden bakıyoruz. İş birliğimizin hayata geçmesinde katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz." Corendon Airlines Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökçe Uzun, Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonunun bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ve bu iş birliğinin uzun yıllar sürmesini dilediklerini belirtirken parkura çıkacak tüm sporculara da başarılar diledi. Touristica Kültür Turları Müdürü Burak Özdemir ise Salomon Cappadocia Ultra Trail´in turizm sektörümüz için büyük bir değer yarattığını ve böylesine bir organizasyona sponsorluk desteği verdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Özdemir, bu tip etkinliklere sponsorluk destekleri vermeye devam ederek hem turizmin hem de sporun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini de vurguladı. Salomon Cappadocia Ultra Trail 2021, Ultra-Trail World Tour TV ve YouTube´dan canlı yayınlanacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail için bu yıl bir ilke de imza atılacak. Organizasyon, ilk kez Ultra-Trail World Tour TV´den canlı yayınlanacak ve dileyen herkes, dijital ortamda yarışı ücretsiz izleyebilecek. ELİT ATLET SAYISI ARTTI Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2021 yılında elit atlet katılımıyla da fark yaratacak. Dünyanın en zor parkurlarından biri olan UTMB´de genel klasman üçüncüsü olan Salomon atleti Fransız Mathieu Blanchard, yine aynı yarışta genel klasman dokuzuncusu olan İsviçreli Diego Pazos, Belçika Milli Takımı´ndan Manuella Soccol, 2021 Mozart 100 yarışı birincisi Fedrik Vancraeynest, UTMB´de kürsü gören tek Türk sporcu olan Kemal Kukul, milli atletimiz Meryem Kılınç Gündoğdu ve yine Salomon Türkiye takımından Mehmet Soytürk gibi atletler, patika koşusu branşının Şampiyonlar Ligi olarak addedilen Ultra-Trail World Tour için şampiyona puanı alabilmek adına Kapadokya´da olacak.

İLK KEZ ADIM ADIM İLE İŞ BİRLİĞİ Türkiye´de atletizmin gelişimi ve genç sporcuların ultra maratonlara yönelmesi için değerli bir platform haline gelen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2021 yılından itibaren iyilik peşinde de koşulacak. Adım Adım ile iş birliğini hayata geçiren patika koşusu yarışı, bu sayede ilk kez sporcuların Adım Adım ile birlikte koşmasını ve STK´ların projeleri için bağış toplanmasını sağlayacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail´de Adım Adım ile birlikte toplanacak bağışlar, STK´ların toplumsal değer yaratan projeler için kaynak yaratılmasını sağlayacak. Bağış süreci, 1 Kasım 2021´e kadar devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konuşmalar

