(Düzeltme) İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Nevşehir’de inşaat halindeki caminin bir bölümünin çökmesi sonucu klas yığının altında kalan 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabası’nda meydana gelen olayda, yapımına devam edilen caminin giriş kısmı çöktü. Bu sırada, inşaatta bulunan bir işçi, çöken kalas yığınının altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan işçi ise sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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