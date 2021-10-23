Kapadokya'da Red Bull Dawn Till Dusk heyecanı başladı



Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Red Bull Dawn Till Dusk dağ bisikleti yarışları başladı.

Türkiye´nin yanı sıra çeşitli ülkelerden dağ bisikletçilerinin katıldığı Red Bull Dawn Till Dusk, Uçhisar beldesinde start aldı. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya bölgesinde zorlu patika yollarda hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir gün yaşatan dağ bisikletçilerinin yarışı 4 etap ve 35 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Zorlu ve oldukça heyecanlı formatıyla düzenlenen Red Bull Dawn Till Dusk, Kapadokya bölgesinde gün batımıyla birlikte, dünyanın 179 metrelik yükseltisi ile tek doğal gökdeleni olarak da değerlendirilen Uçhisar Kalesi´nde sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntü

Yarışçılar ile röportaj

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-10-23 15:22:43



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