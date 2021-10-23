Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti Protesto gösterisine yüzlerce ATV aracı katıldı

– Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti.

Kapadokya’da faaliyet gösteren ve ATV araçlarıyla tur düzenleyen firmaların bir çatı altında toplandığı Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği üyeleri, arazi araçlarıyla birlikte Göreme Güllüdere Vadisi’ne bir araya geldi. Yüzlerce ATV aracının katıldığı programda, Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Adem Akdoğan açıklamada bulundu. Akdoğan, mevcut firmaların araç sayısına Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kısıtlama getirileceğini, yeni kurulacak firmalara kendilerinden alınan sayısal kotaların verileceğini bunun da sermaye kaybı ve işsizliği beraberinde getireceğini söyledi.

Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği Genel Sekreteri Ömer Yasakçı da, “2019 yılında firmalara belli bir kota verildi. Bugün ise bu kotaları düşürdüler. Örneğin 30 ATV aracı başvurusunda bulunan firmanın kotasını 24 vermişlerdi, bu yıl 15’e düşürülüyor. Gelecek yıl 10’a sonraki yıl 5’e mi düşürecekler. Elinde hiç ATV’si olmayan firmalar başvuruda bulundu. Sermayesi olamayan firmalara kota verilirken sermayesi olan firmaların kotası düşülüyor. Satmaya kalktığımızda sıfırı 50 bin olan aracı 10 bin liraya satamıyoruz ve sermayemiz çöp oluyor” dedi.

Basın açıklamasının ardından Güllüdere Vadisi’nde toplanan ATV işletme sahipleri, rehberler ve ATV ile bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler toplu olarak alandan ayrıldı.

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