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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Red Bull Dawn till Dusk´ta kazanan Greg Callaghan ve Ksenia Chernykh oldu

DHA

Red Bull Dawn till Dusk´ta kazanan Greg Callaghan ve Ksenia Chernykh oldu


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)Türkiye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk Kapadokya´da gerçekleştirildi. Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran zorlu mücadele, bisiklet severlere adrenalin dolu bir gün yaşattı. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya'da güneşin ilk ışıklarıyla başlayan Red Bull Dawn till Dusk´ı 4 etap ve 35 kilometre sonunda erkeklerde Red Bull sporcusu Greg Callaghan, kadınlarda Ksenia Chernykh mutlu sonla noktaladı.
Zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonu olan Red Bull Dawn till Dusk, Kapadokya´da bisiklet tutkunlarına heyecan dolu bir gün yaşattı. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren ve dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran mücadeleyi erkeklerde Red Bull sporcusu Greg Callaghan, kadınlarda da Ksenia Chernykh kazandı. Kapadokya´da günün ilk ışıklarıyla başlayan, Shimano ve Cyclist Türkiye partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Dawn till Dusk´a 106 bisikletçi katıldı. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kapadokya´nın Aşk Vadisi´nde başlayan yarışta katılımcılar 4 etap ve 35 kilometreyi geride bırakmaya çalıştı. Uçhisar Kalesi´ndeki bitiş noktasına gelen son bisikletçi ile birlikte erkekler kategorisinde 312 puan toplayan Callaghan, kadınlar kategorisinde ise 227 puana ulaşan Chernykh´i mutlu sona ulaştı.
Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarış formatlarından biri olan Red Bull Dawn till Dusk´ta birinci olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ile getiren Callaghan "Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık. Yarış öncesi kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum. Ama tabii ki kazanmak çok güzel Yeniden burada olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
Kadınlar kategorisi şampiyonu Ksenia Chermykh ise "Öncelikle yarışı kazanmak benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü benim asıl disiplinim downhill değil, cross country. Bazı anlarda manzaranın güzelliğine bakmaktan konsantre olamadım. Her şey için herkese teşekkür ederim, gerçekten benim için rüya gibi bir gündü" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Balonların havalanmaya başladığı an
-Yarış öncesi hazırlıklar
-Yarış startı drone ile havadan
-Kask kamerasından görüntü
-Etaplardan görüntüler
-Red Bull sporcusu Greg Callaghan
-Ödül töreni
-Kazananlarla röportaj
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-10-24 13:55:58

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