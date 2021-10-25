Jandarma Kapadokya'daki usulsüz uygulamaları drone ile tespit etti

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı timleri Kapadokya bölgesinde drone ile denetim gerçekleştirdi.

Araç ve yaya girilmesi mümkün olmayan veya zaman alan Kapadokya bölgesinin belirli noktalarında jandarma ekipleri drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca araçla ulaşımın mümkün olmadığı bölgelerde kaçak yapılaşmayı önlemek ve çevre suçlarıyla mücadele etmek maksadıyla, Göreme Beldesi Aşk ve Zemi Vadileri, Ortahisar Beldesi Kızılçukur Vadisi ile Çavuşin Köyü Rose Vadisinde İnsansız Hava Aracı (Drone) ile kontrol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde; iki izinsiz uygulama tespit edilirken, şahıslar hakkında yasal işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara bilgi verildi.

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