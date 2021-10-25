Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca kentte minik öğrencilere ’Mobil Trafik Eğitim Tırı’ ile uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yürürlüğe giren, 20212030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının, yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen, ’20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’ ve ’20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’ kapsamında; ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının arttırılması, trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca kentte ’Mobil Trafik Eğitim Tırı’ ile uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Mobil Trafik Eğitim Tırı ve ’Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile toplamda bin 643 öğrenciye, trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilirken, Mobil Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile de 692 vatandaşa uygulamalı eğitim verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.