Beyaz altın olarak tabir edilen "bims" madenine talep her geçen gün artıyor Tarım sahalarında kullanıldığında yüzde 70 su tasarrufu sağlayan bims, 55 ülkeye ihraç ediliyor

Nevşehir'de çıkartılan ve 55 ülkeye ihraç edilen bims madenine fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı olma özelliğinden dolayı ilgi her geçen gün artıyor.

Son yıllarda özellikle ısı ve ses yalıtımında öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan ponza, kristalize, gözenekli süngerimsi yapısı, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı bir malzeme olma özelliğinden dolayı her geçen gün ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bimsin Türkiye'nin dünya rezervlerinin yüzde 50'sine sahip olduğu çok değerli bir maden olduğunu ifade eden bims üreticisi Musa Ertaş, “Biz kendi bölgemizde bu madene beyaz altın diyoruz. Çünkü ses izolasyonu, ısı izolasyonu, depreme karşı dayanıklı olmasından dolayı bu madene ilgi artmaktadır. Onun haricinde bimsin irileri tekstil sektöründe kullanılırken, topuk taşı olarak kullanılanlar da mevcut. Son zamanlarda diş parlatma tozu, saksılı bitkilerde ve kedi kumu olarak da çeşitlendirilmektedir. Şu anda 55 ülkeye ihracat yapmaktayız. Dünyanın en kaliteli ponza madeni Nevşehir bölgesinde çıkmaktadır. Bu bölgede çıkan maden kozmetik sektöründe, inşaat sektöründe, aynı zamanda su geçirme özelliği ön plana çıkartılarak tarım alanında da kullanılmaktadır” dedi.



Tarımda yüzde 70 su tasarrufu sağlıyor

Toprak altından çıkarılan ponza madeninin su tutma özelliği olduğuna da dikkat çeken Ertaş, “Bu özelliği sayesinde tarım yapılan alanlara serilirse hem toprak verimi artacak hem de yüzde 70'e varan oranlarda su tasarrufu sağlanmış olacak. Bu konuda Erzurum Üniversitesi'nde gerekli ARGE çalışmaları yapılmış, hatta tez olarak da yazılmıştır. Gelişmiş ülkeler bu madeni tarım alanında çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar. İsrail golf sahalarının altına sererek su tasarrufu sağlıyor. Ülkemizde bu konuda atılmış bir adım yok. Tüm dünyada ileriki yıllarda su sıkıntısı daha da artacak. Özellikle tarımsal sulamada sıkıntılar yaşanacak. Şimdiden tedbir almamız gerekiyor. Tarımsal sulamada su altı kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmalıyız” diye konuştu.



22 sektörde kullanılıyor

Özellikle seralarda ve golf sahalarında toprak yapısının 20 santim altına serilmesi durumunda haftada 5 gün yapılan sulamanın iki güne düştüğünü ve bu durumda da yaklaşık yüzde 70 su tasarrufu sağlandığını belirten Ertaş, “Sanayi alanında yaklaşık 22 sektörde direkt ve in direk olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük blok imalatı tesislerimizde ürettiğimiz ürünler sayesinde doğal ısı ve ses yalıtımı sağlıyoruz. Bu sayede binalarımızın üzerine petrol türevlerinden üretilen mantolama yapmamıza gerek kalmıyor. Ülke ekonomisinde çok büyük katkıları var. Aynı zamanda bölgemiz için de bir katma değer oluşturuyoruz. Açılan fabrikalar sayesinde bölgemizde işsizlik oranı da oldukça düşük. Zaman zaman vasıflı ve vasıfsız işçi bulmakta da zorlanıyoruz. Ponza madeni hem ülkemizde hem de ilimizde çok ciddi yeri olan ve sahip çıkmamız geren bir üründür" ifadelerini kullandı.

Nevşehir bölgesinden çıkarılan ponza madeninin kalite değerlerinde dünya piyasasında en üst seviyede yer aldığını söyleyen Ertaş, “Özellikle Endonezya, İtalya ve Yunanistan adalarından çıkarılan ponza madenlerinden daha kaliteli bir madene sahibiz. Bu nedenle gittiği her ülkede kabul görüyor. Kalitesi sayesinde şu an Nevşehir ponzası 55 ülkeye ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.