Ay Yıldızlı uçurtmalar gök yüzünü süsleyecek

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Nevşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hafta sonu Uçurtma Şenliği düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Uçurtma Şenliği yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan Uçurtma Şenliği Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak.

7’den 70’e tüm vatandaşların katılabilecekleri şenliğe katılan vatandaşlara ay yıldızlı uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılacak.

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