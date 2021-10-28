'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında icra edilen faaliyetler sonucunda; haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.S. ve Ö.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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