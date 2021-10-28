45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrenci NEVÜ’de eğitim görüyor Çad Cumhuriyeti üniversite rektörleri Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti

Çad Cumhuriyeti üniversite rektörleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti. Ziyarette NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Afrika ülkelerinden Cezayir, Benin, Etiyopya, Gana, Gambiya, Libya, Uganda, Nijer ve Moritanya gibi 45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü ve ülke üniversiteleri arasında yürütülebilecek ikili işbirliklerine de açık olduklarını söyledi.

Çad Cumhuriyeti Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar ve beraberindeki heyet, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti. Çad’dan akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında NEVÜ’ye gelen Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Eğitim ve Sınavlar Müdürü Prof. Amir Moungache ve İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Mahamat Saleh, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Türkiye’de bulunan bazı üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka ve Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Çad’da eğitim gören lise öğrencilerinin Türkiye üniversitelerinde eğitim görmeleri ve iki ülke üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik konularda ortak işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün yükseköğretimde belirlediği hedefler doğrultusunda uluslararası anlaşmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Afrika ülkelerinden Cezayir, Benin, Etiyopya, Gana, Gambiya, Libya, Uganda, Nijer ve Moritanya gibi 45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrencinin NEVÜ’de eğitim gördüğünü ve ülke üniversiteleri arasında yürütülebilecek ikili işbirliklerine de açık olduklarını belirten Rektör Aktekin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlar aracıyla uluslararası öğrencilerin eğitimine de büyük destekler verdiğine değindi.

Rektör Aktekin daha sonra heyetle, üniversiteler arası ikili işbirlikleri kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine bir süre görüştü.

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