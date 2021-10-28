45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrenci NEVÜ’de eğitim görüyor Çad Cumhuriyeti üniversite rektörleri Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrenci NEVÜ’de eğitim görüyor Çad Cumhuriyeti üniversite rektörleri Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti

İHA

45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrenci NEVÜ’de eğitim görüyor Çad Cumhuriyeti üniversite rektörleri Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti

Çad Cumhuriyeti üniversite rektörleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti. Ziyarette NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Afrika ülkelerinden Cezayir, Benin, Etiyopya, Gana, Gambiya, Libya, Uganda, Nijer ve Moritanya gibi 45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü ve ülke üniversiteleri arasında yürütülebilecek ikili işbirliklerine de açık olduklarını söyledi.
Çad Cumhuriyeti Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar ve beraberindeki heyet, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti. Çad’dan akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında NEVÜ’ye gelen Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, Eğitim ve Sınavlar Müdürü Prof. Amir Moungache ve İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Mahamat Saleh, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Türkiye’de bulunan bazı üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Batı Akademisi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Barka ve Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Çad’da eğitim gören lise öğrencilerinin Türkiye üniversitelerinde eğitim görmeleri ve iki ülke üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik konularda ortak işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün yükseköğretimde belirlediği hedefler doğrultusunda uluslararası anlaşmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Afrika ülkelerinden Cezayir, Benin, Etiyopya, Gana, Gambiya, Libya, Uganda, Nijer ve Moritanya gibi 45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrencinin NEVÜ’de eğitim gördüğünü ve ülke üniversiteleri arasında yürütülebilecek ikili işbirliklerine de açık olduklarını belirten Rektör Aktekin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlar aracıyla uluslararası öğrencilerin eğitimine de büyük destekler verdiğine değindi.
Rektör Aktekin daha sonra heyetle, üniversiteler arası ikili işbirlikleri kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan ...
Ay Yıldızlı uçurtmalar gök yüzünü süsleyecek
YEREL HABERLER Ay Yıldızlı uçurtmalar gök yüzünü süsleyecek
Beyaz altın olarak tabir edilen "bims" madenine talep her geçen gün artıyor Tarım sahalarında kullanıldığında yüzde 70 su tasarrufu sağlayan bims, 55 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Beyaz altın olarak tabir edilen "bims" madenine talep ...
Kapadokya’da Kalben rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kapadokya’da Kalben rüzgarı esti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.