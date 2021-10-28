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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UNİKOP Üyesi Üniversite Rektörleri NEVÜ’de Bir Araya Geldi

İHA

UNİKOP Üyesi Üniversite Rektörleri NEVÜ’de Bir Araya Geldi

UNİKOP Üyesi üniversite rektörleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bir araya geldi.
Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) iş birliğiyle, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘8. Uluslar arası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’na katılan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği üyesi üniversite rektörleri sempozyum açılışına katıldı. UNİKOP Dönem başkanlığını yürüten NEVÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, 2021 UNİKOP Dönem Başkanı ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Arslan, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya katıldı. 'Pandemi Sürecinde Kazanılan Tecrübeler Işığında Uzaktan Eğitimde Başarı Örnekleri ve Yeni Fırsatlar' ana teması kapsamında yapılan toplantıda; 'Bölgesel kalkınma açısından uzaktan eğitim, çevrim içi toplantı ve sempozyumların önemi ve etkisi', 'Dijital dönüşüm sürecinin pandemi ile tetiklenmesi öğretme/öğrenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi', 'Uzaktan eğitim; üniversite yönetimleri, akademisyenler ve öğrenciler açısından getirdiği farklılıklar', 'Derslerin verimlilikleri ve derslerin kazanımları açısından durum değerlendirmesi', 'Pandemi dönemi ve geçtiğimiz yıllara göre öğrenci ortalamalarındaki değişimler', 'Pandemi sürecinin öğrencilerin daha iyi öğrenme yöntemlerini keşfetmelerini sağlayıp sağlamadığı', 'Öğrencilerin bu süreci daha farklı alanlarda kendilerini geliştirmek için fırsata dönüştürüp dönüştürmedikleri', 'Pandeminin ortadan kalkması durumunda öğrencilerin derslerin online olması konusundaki görüşleri', 'Ev ortamının düzenlenmesi, internete erişim, bilgisayar sahipliği gibi konularda neler yaşandı?', 'Tüm bu sorulara yönelik bilimsel araştırmalar yapıldı mı?', 'Önümüzdeki dönemde üniversite eğitiminin kalitesinde online çalışmaların önemi ne olacak?' başlıkları altındaki konu ve sorular kapsamlı şekilde ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.
'Pandemi Sürecinde Kazanılan Tecrübeler Işığında Uzaktan Eğitimde Başarı Örnekleri ve Yeni Fırsatlar' temalı toplantı, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği üyesi üniversite rektörlerinin ‘KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversitesanayi etkileşimini ve üniversiteşehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacına yönelik ortak çalışmaların daha da geliştireceğine’ yönelik açıklamalarının ardından sona erdi.

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