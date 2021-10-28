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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi

İHA

Yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de ülkeye kaçak yollarla giren ve genel güvenliği tehdit kodu bulunan yabacı uyruklu 2 kişi, sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri sırasında Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyette bulunduğu, organize suç örgütleri içerisinde faaliyetleri olduğu, yağma ve gasp gibi suçlarının olduğu tespit edilen 'Genel Güvenlik Tehdit Kodu' bulunan Suriye uyruklu A.E.H. isimli şahıs ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Otogar Polisi tarafından yapılan kontrolünde ülkeye 'İllegal Yollarla' giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu H.B. isimli şahıs göz altına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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