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Vali Becel: "Milletimiz tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü saldırı ve esaret altına alma girişimlerini boşa çıkarmıştır."

İHA

Vali Becel: "Milletimiz tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü saldırı ve esaret altına alma girişimlerini boşa çıkarmıştır."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhuriyetin Kuruluşunun 98 yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali İnci Sezer Becel, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin yok olmakla karşı karşıya kaldığı umutsuzluk günlerinden, tüm zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen topyekûn yeniden var olma savaşını verdiği Milli Mücadele sonunda elde ettiği bağımsızlığın, Cumhuriyet ile taçlandırıldığı günün 98. yılına ulaşmanın gururu, mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletimiz, tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü saldırı ve esaret altına alma girişimlerini boşa çıkarmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmayı amaçlayan hainlerin bulunması, milletimizin birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmasını ve kenetlenmesini sağlamıştır. Yakın geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz gecesinde ülkemizi işgal etmeyi amaçlayan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, milletimizin de canı pahasına ortaya koyduğu mücadele ile sonuçsuz kalmış, milletimiz bir kez daha tüm dünyaya vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının ne olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve ebediyen yaşayacaktır. Bu bilinçle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetin 98. yılı, devletimize, aziz milletimize kutlu olsun."

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