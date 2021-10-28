NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aktekin’den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Aktekin mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Kültürümüz ve Medeniyetimizde; her bireyin “kendini bilmesi”, geliştirmesi, aklı ve iradesi ile “doğru ile yanlışı” ayırt edecek bir bilince sahip olması, yaşamını; ortak kavramlara ve etik değerlere saygılı şekilde idame ettirmesi prensipleri ile bu prensiplerin gerçekleşmesine yönelik uygun toplumsal şartların oluşturulmasının gerekliliği yer alır. Bu bakış açısıyla, vatandaşlık bilincine sahip, kendilerini geliştiren, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, ortak kavramlara ve etik değerlere saygılı bireylerin oluşturduğu gelişmiş bir toplumun yaşam biçimi olan Cumhuriyet; bu yaşam standartlarına uygun toplumsal şartların oluşturulmasını sağlayan demokratik bir yönetim modelidir. Demokratik değerlerle bütünleşmiş bir Cumhuriyet kavramı; hem toplumun insan onuruna uygun şekilde yaşaması için gerekli bir araç işlevi görürken hem de aynı zamanda sürekli geliştirilmesi, tekamül ettirilmesi gereken bir idealdir. Bizlerin görevi ise; ecdadımızın bizlere bıraktığı en kıymetli miraslarımızdan biri olan ve 98. Yıl Dönümünü büyük bir onurla kutladığımız Cumhuriyetimizi; Milletimizin ‘iyi, güzel ve doğru’ tekamülü, huzur ve mutluluğu uğruna daima daha da geliştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Milli Kurtuluş Savaşımızın Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları başta olmak üzere, Milli istiklal ve istikbalimiz uğruna mücadele eden tüm kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en iyi dileklerimle kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.