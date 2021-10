Nevşehir’de yaşayan ŞükrüAyşe Uskal çiftçi, yerli ve yabancı turistlerin görmek için can attığı, içerisinde kalmak için binlerce lira verdiği peribacalarında yıllardır yaşam sürüyor.

Nevşehir'in Uçhisar Kasabası'nda dedesinden peribacası miras kalan 81 yaşındaki Şükrü Uskal, eşi 75 yaşındaki Ayşe Uskal ile beraber yıllardır peribacasında yaşıyor. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin binlerce lira vererek kaldığı butik peribacası otellerini aratmayan peribacası evlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlı Çift, her sabah evlerinin terasından Kapadokya'nın ve sıcak hava balonlarının eşsiz manzarasını izliyor.

Hayatının peribacalarının içerisinde geçtiğini söyleyen Şükrü Uskal, etraflarının lüks otellerle dolduğunu belirtti. Uskal, "İnsanlar buraları görmek için çok uzaklardan geliyor ve çok para ödüyorlar. Gelmek isteyen, bir daha gelmek istiyor. Ben burada doğdum, büyüdüm. Bu ev bana dedemden kaldı. Hayatım buradaki vadilerde geçti. İş yerim de hemen evimin yanındaydı. Bu bölgeye doyum olmaz. Biz yıllardır bu manzarayı her gün seyrediyoruz. Geldik gidiyoruz. Halen Kapadokya’ya doyamadık” dedi.

Ayşe Uskal ise "İnsanlar burada balonlara falan binmek için çok bedel ödüyor. Buralar hep otel oldu. Biz burada yaşıyoruz. Burası çok güzel. Yürüyüşe de çıkıp balonları seyrediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.