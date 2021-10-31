Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 1-0

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-
STAT: Gazi
HAKEMLER: Sercan Yılmaz,Ozan Bekar,Mehmet Ali Vardar
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Muammer, Arif, Yıldıray, Niyazi (Dk.67 Aykut) , Abdullah, Emre (Dk.85 Aydın), Hüseyin, Malik (Dk.67 Yiğit), Samet (Dk.75 Cemal), Ömer (Dk.75 Ahmet)
ELAZIĞSPOR: Okan, Muhammed, Yiğitcan, Cihan (Dk.65 Görkem), Fırat, Selim (Dk.70 Muhammed), Salih, Hasan, İzzet (Dk.37 Abdullah), Ahmet (Dk.73 Murathan), Yusuf
GOLLER: Dk.34 Yıldıray (Nevşehir Belediyespor)
SARI KART: Abdullah (Elazığspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden mücadele eden Nevşehir Belediyespor, konuk ettiği Elazığspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-10-31 16:29:36
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