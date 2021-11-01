Nevşehir jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonrasında 3 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları çalışma sonrasında O.M.'nin üzerinde kubar esrar maddesi, M.O. ve Y.D.'nin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada ise; metamfetamin isimli uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. O.M, M.O. ve Y.D. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak, Satın Almak, Kabul Etmek/Bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.