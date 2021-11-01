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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor

İHA

Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, soba ve doğal gaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak, "Baca temizliği yerine getirildiğinde soba zehirlenmeleri de ortadan kalkıyor" dedi.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, kış aylarında soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin önüne, bacaların temizlemesi ile geçilebileceğine dikkat çekti. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade eden Kürk, “Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur. Vatandaşlarımızı baca temizliği ve tamiratı hakkında uyarmak istiyoruz. Çünkü temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkartmak demektir. Zamanla temizletmediğimiz her baca içerisinde kurum ve is birikir ve baca kurum biriktirdiği için zamanla işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu da zehirli gazların dışarıya atılımını engeller. Alçak rüzgârlar sonucunda da bu zehirli gazlar bulunduğumuz ortama sızma yapmaktadır, bu da sağlığımız açısından oldukça fazla tehlike arz etmektedir. Bu gibi olumsuzluklara sebep vermemek için, bacalarımızın tamiratını ve temizliğini periyodik aralıklarla aksattırmadan yapmamız gerekmektedir. Ayrı bir konu olarak da temizlenmeyen ve bakılmayan bacalar, çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir. Bu gibi yangınlara maruz kalmamak için baca temizliğimizi yaptırmamız gerekmektedir" dedi.

"Son bir yılda 17 baca yangını oldu"
Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmelerinin de ortadan kalktığını belirten Kürk, “Ayrıca kirli bir baca, yakıtın doğru yanmasını de engeller. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlanmış olur, hem de çevre kirliliği de önlenir. Nevşehir’de Son bir yılda 17 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor” dedi.

“Baca temizliği can ve mal emniyeti açısından da önemli”
Kürk, “Kış mevsiminin yavaş yavaş etkili olduğu bu günlerde, soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde tıkanıyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Ayrıca maddi anlamda da büyük hasarlara yol açıyor. Vatandaşlarımızın soba ve katısıvı yakıtlı kalorifer baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü Çavuşu Abdullah Yalçın da kış aylarında sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesini ve baca yangınlarını engellemek adına baca temizliği yaptıklarını dile getirerek, "İtfaiyemiz ücret karşılığı baca temizliği yapıyor. Kurum olan bacaları içeriden açıyoruz. Tıkalı bacaları ise çatıdan müdahale ederek acıyoruz. Önceliğimiz can ve mal kaybını önlemek” dedi.
Sobasını yaktığında bacasının tıkalı olduğunu söyleyen Deniz Tokyürek ise “Havalar soğuyunca sobamızı kurduk. Yaktığımızda baca dumanı çekmedi. Biz de uzman kişilerin baca temizliği yapması için Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verdik. İtfaiye Müdürlüğü de ücret karşılığında gelerek tıkalı bacamızı açtılar. Kendilerine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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