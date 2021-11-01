NEVÜ’den “Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel Miras" Çalıştayı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından

“Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel Miras" Çalıştayı düzenlenecek.

Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel Miras Çalıştayı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Antropoloji, Arkeoloji, Jeoloji Mühendisliği, Sanat Tarihi bölümleri ve Turizm Fakültesi’nin katkılarıyla 0205 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek. ÜNİKOP Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin de katılımıyla 4 gün sürecek olan çalıştay boyunca başta Kapadokya bölgesi olmak üzere doğal, jeolojik ve kültürel miras ile ilgili konularda davetli konuşmacılar tarafından sunumlar yapılacak. Çalıştayda tarihi ve kültürel öneme sahip Kapadokya bölgesinde jeolojik miras niteliğindeki peribacaları ve kaya oyma mekanlar ile ilgili sunumların yanı sıra bölgedeki kazılar sonucunda elde edilen doğal miras niteliğindeki fosiller ve kültürel mirası oluşturan tarihi eserlere de sunumlarda yer verilecek.

Çalıştay son gün yapılacak kapanış oturumu ile tamamlanacak.

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