Nevşehir Emniyeti 3 günlük tatilde göz açtırmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 3 günlük tatil kapsamında yapmış olduğu faaliyetleri yayınladı. Yapılan açıklamaya göre: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ürgüp ilçesinde 8 adet 0,5 litre pet şişeler içerisinde, 3,50 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi, 2 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Azerbaycan uyruklu N.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 90 kilo nargile tütünü ele geçirildi, hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. İl Merkezi ve ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışmalarda, 9 bin 860 araç ve sürücüsünün kontrolü yapıldı, 18 maddi hasarlı, 16 yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazalarda 23 kişi yaralandı, 23 araç ise trafikten men edildi. 2 bin 458 araç ve sürücüsüne de ceza işlemi yapıldı. Nevşehir genelinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 'Narko Sokak' çalışmalarında, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından toplam 17 olay meydana geldi, 36 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı, 0,99 gram plaka esrar maddesi, 12,01 gram metamfetamin maddesi, 5,30 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1,37 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 'Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti' suçlarından toplam 1 olay meydana geldi, 3 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı, 25,64 gram sentetik kannabinoid, 0,89 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 4 dolandırıcılık olayında toplam 7 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 2 cinsel saldırı olayında 2 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 9 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, yakalanan şahıslardan 5'i tutuklandı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise; kayıp müracaatı alınan 4 şahıstan 3'ü bulundu. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince; şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda 5 şüpheli şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2,78 gram metamfetamin, 0,30 gr bonzai,1 adet av tüfeği ve 6 adet fişek ele geçirilerek şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Resmi ekiplerce; şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda da 3 şüpheli şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1,37 gr eroin, 2 adet kurusıkı tabanca ve 24 adet mermi ele geçirilerek şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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