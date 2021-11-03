Nevşehir'de sahte ürün operasyonu

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 136 parça sahte olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında müştekilere ait ürünleri izinsiz, hukuka aykırı bir şekilde taklit/sahte nitelikte iş yerlerinde sattıkları iddiaları ile alakalı müşteki avukatlarının yapmış oldukları müracaatlara istinaden; Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama el koyma kararların doğrultusunda il merkezinde faaliyet gösteren toplam 8 iş yerine operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince işyerlerinde yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde taklit/ sahte olduğu değerlendirilen 41 çift çorap, 12 adet cep telefonu kılıfı, 8 adet parfüm, 5 çift panduf, 16 adet kot pantolon, 10 adet sweat, 3 adet boxer, 11 adet sırt çantası, 8 adet sweat, 22 adet boxer olmak üzere toplam 136 parça ürün ele geçirilerek geçici el konuldu.

Şüpheliler hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçundan Adli işlem başlatıldı.

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