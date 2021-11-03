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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de aranan iki şahıs tutuklandı

İHA

Nevşehir’de aranan iki şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan iki şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adli makamlarınca 'Cinsel Taciz' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 hapis cezası bulunan B.Ç. ve 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu’na Muhalefet Etmek' ile 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından aranan ve hakkında 15 ay hapis cezası ile 400 TL adli para cezası bulunan Ş.Y.'yi yakalanarak gözaltına aldı.
Adli işlemleri sonrası her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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