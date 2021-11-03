Uyuşturucu maddeyi duvardaki deliğe saklamışlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda duvara açılan deliklere gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince S.K. ve H.İ.'nin yapılan kontrolünde 1,96 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen Afganistan Uyruklu E.M.'nin ikametinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ve kömürlük girişindeki duvara saklanmış 0,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda A.S.'nin yapılan kontrolünde 0,40 gram metamfetamin maddesi ve 1,21 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca; G.Ş.'nin yapılan kontrolünde 0,65 gram metamfetamin, S.D.'den de alüminyum folyolara sarılı 0,840,451,49 gram metamfetamin ve 0,30 gram gelen bonzai ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplam 6 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.