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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caner öğretmenin ismi parkta yaşayacak

İHA

Caner öğretmenin ismi parkta yaşayacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu yanında bulunan yeşil alan yeniden düzenlenerek parka dönüştürüldü. Geçtiğimiz aylarda Covid 19 nedeniyle vefat eden okul öğretmenlerinden Caner Erdoğan’ın isminin verildiği park, düzenlenen törenle açıldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu yanında bulunan yeşil alanın düzenlenerek parka dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri, alana çocuk oyun grubu ve kent mobilyaları yerleştirerek peyzaj çalışması yaptı. Yapımı tamamlanan parka geçtiğimiz Nisan ayında Covid 19 nedeni ile hayatını kaybeden Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Caner Erdoğan'ın ismi verildi. Parkın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Nevşehir Vali Vekili Osman Güven, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte Caner Erdoğan’ın ailesi katıldı. Açılış öncesinde vefat eden öğretmen Caner Demir için Kur’anı Kerim okunarak dua edildi.
Burada konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu idarecileri ve öğretmenlerinden gelen talep üzerine okul girişinde bir park alanı oluşturduklarını ve bu parka Caner Erdoğan’ın ismini verdiklerini belirterek, “Covid 19 salgını maalesef birçok meslek grubundan olduğu gibi eğitim camiamızdan da çok sevdiğimiz birçok değeri bizlerden ayırdı. Gerek sağlıkçılarımızın gerekse de öğretmenlerimizin bu süreçteki fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacak onları her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Caner öğretmenimizin tıpkı diğer öğretmenlerimiz gibi çocuklarımıza yaptıkları fedakârlıkların yanında bizim yaptığımız küçük bir şey. İstedik ki kendi görev yaptığı okulunun hemen yanı başında olan bu parkta o çok sevdiği öğrencileri neşe içerisinde oynasın, öğretmen arkadaşları burada vakit geçirsin. Ben bir kez daha Caner öğretmenimize Allah’tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve öğretmen arkadaşlarına sabır diliyorum” dedi.
Açılış törenine katılan Caner Erdoğan’ın kendi gibi öğretmen olan eşi Nazife Erdoğan’da parkın yapımından duyduğu mutluluğu ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

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