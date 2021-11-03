Sosyal medyada kamu görevlilerine hakaret edip, trafikte makas atan 2 kişiye gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyada kamu görevlilerine hakaret edip, trafikte makas atan 2 kişiye gözaltı

DHA

Sosyal medyada kamu görevlilerine hakaret edip, trafikte makas atan 2 kişiye gözaltı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR´de sosyal medya hesapları üzerinden polis ve jandarma ekiplerine hakaretti bulunup, trafikte makas attıkları videoları paylaşan 2 kişi, Avanos ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarmaya küfrederek, araçlarıyla makas atıp trafiği tehlikeye düşüren iki kişinin sosyal medyada paylaştığı cep telefonu görüntülerini inceledi. Polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda T.Ü. ve K.K.'yi yakaladı. GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü.'nün 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'taksirle yaralama' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından birçok kaydının olduğunu, sosyal medyada paylaşım yapan K.K.'nin ise 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından kaydının bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Kamu Görevlisine Hakaret, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis, ayrıca araç sürücü T.Ü. hakkında, 'trafikte makas atmak', 'emniyet kemeri takmamak', 'sağa dönüş kuralına uymamak', 'görüşü engelleyecek cisim kullanmak', 'yaya geçidinde yavaşlamamak', 'kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak', 'araçta yazı resim logo bulundurmak', 'yüksek sesli müzik yayını yapmak', 'trafik işaret levhalarına uymamak', 'yakın takip yapmak' ve trafik güvenliğini bozacak diğer ihlallerden toplam 11 kurala uymadığı gerekçesiyle 3 bin 457 TL idari ceza uyguladı ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-11-03 13:48:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de eş zamanlı kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Nevşehir'de eş zamanlı kaçak cep telefonu operasyonu
Ev değil cephanelik
YEREL HABERLER Ev değil cephanelik
Caner öğretmenin ismi parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Caner öğretmenin ismi parkta yaşayacak
Başkan Savran gece mesaisinde
YEREL HABERLER Başkan Savran gece mesaisinde
Uyuşturucu maddeyi duvardaki deliğe saklamışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyi duvardaki deliğe saklamışlar
Trafikte terör estiren sürücüye 11 maddeden ceza
YEREL HABERLER Trafikte terör estiren sürücüye 11 maddeden ceza
Nevşehir’de aranan iki şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan iki şahıs tutuklandı
Nevşehir'de sahte ürün operasyonu
YEREL HABERLER Nevşehir'de sahte ürün operasyonu
Nevşehir Emniyeti 3 günlük tatilde göz açtırmadı
YEREL HABERLER Nevşehir Emniyeti 3 günlük tatilde göz açtırmadı
NEVÜ’den “Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel Miras" Çalıştayı
YEREL HABERLER NEVÜ’den “Kapadokya Doğal, Jeolojik ve Kültürel ...
Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor
YEREL HABERLER Temizlenmeyen bacalar can ve mal kaybına neden oluyor
"Aşk bu mu?" adlı tiyatro oyunu Nevşehir’de sahnelenecek
YEREL HABERLER "Aşk bu mu?" adlı tiyatro oyunu Nevşehir’de ...
Nevşehir jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Nevşehir jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.