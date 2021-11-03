Cinsel saldırıdan aranan şüpheli, evinde çok sayıda silahla yakalandı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Gülşehir ilçesinde cinsel saldırıdan aranan Y.Y. yakalandı. Y.Y.´nin evinde aracında yapılan aramada 4 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi ve esrar ele geçirildi.

Gülşehir ilçesinde polis ekipleri, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle aranan Y.Y.´yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada 185 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 238 av tüfeği fişeği, 23 tabanca şarjörü, 1 fişek basma makinesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, 570 gram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde ve 6 fünye, 10 metre fünye fitili, 1 av bıçağı, üzerine cıvata çakılmış sopa ele geçirildi.

Şüpheli Y.Y. hakkında '6136 sayılı Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet etmek', 'Cinsel saldırı' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-11-03 14:04:21



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