Nevşehir’de duvar çöktü: 8 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde meydana gelen olayda, bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın önünde mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçaları ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan ve olayı anlatan bir işçi, işe başlamak için kamyonun gelmesini beklediklerini, o sırada duvarın üzerlerine çöktüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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