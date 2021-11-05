Saksıda uyuşturucu

Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çiçek saksısına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kozaklı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.P.'nin kullandığı aracı ilçe girişinde kontrollü olarak durdurdu. Araçta yapılan incelemede, poşet içerisindeki yapay çiçek saksısı içindeki alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi bulundu. Şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.