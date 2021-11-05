Nevşehir'de 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında, haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 şahıs ve ülkeye illegal yollardan giriş yapan 1 şahıs ile giriş kodlu yasağı bulunan yabancı uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; cinsel saldırı suçundan hakkında adli işlem yapılan Afganistan uyruklu bir şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek Suçundan hakkında adli işlem yapılan Azerbaycan uyruklu 1 şahıs, karayolları yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan kontrolünde ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 1 şahıs ile ülkeye giriş kodlu yasağı bulunan Azerbaycan Uyruklu 1 şahıs yakalandı.

Şahıslar, gerekli adli ve idari işlemlerinin bitmesinin ardından haklarında verilen sınır dışı kararlarına istinaden sınır dışı edilmek üzere Kayseri'de bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.