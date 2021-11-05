Nevşehir'de 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında, haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 şahıs ve ülkeye illegal yollardan giriş yapan 1 şahıs ile giriş kodlu yasağı bulunan yabancı uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; cinsel saldırı suçundan hakkında adli işlem yapılan Afganistan uyruklu bir şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek Suçundan hakkında adli işlem yapılan Azerbaycan uyruklu 1 şahıs, karayolları yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan kontrolünde ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 1 şahıs ile ülkeye giriş kodlu yasağı bulunan Azerbaycan Uyruklu 1 şahıs yakalandı.
Şahıslar, gerekli adli ve idari işlemlerinin bitmesinin ardından haklarında verilen sınır dışı kararlarına istinaden sınır dışı edilmek üzere Kayseri'de bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.