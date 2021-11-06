Yunanlılar Kapadokya'yı gezdi

1924 Yılındaki mübadele sonrasında Yunanistan’a giden ailelerin torunları Kapadokya bölgesini gezdi.

Aralarında gazeteci, iş insanı, akademisyen ve üniversite öğrencilerinden oluşan 30 kişilik heyet, Nevşehir'de bulunan ve yakın zamanda turizme kazandırılan Kayaşehri'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Heyete rehberlik eden acente sahibi Stefanos Hadjimanolis, heyettekilerin 1924 yılındaki mübadele öncesi yaşadıkları Nevşehir yöresinden Yunanistan’a göçen ailelerin torunlarından oluştuğunu söyleyerek, "Kapadokya dinsel, tarihi ve kültürel anlamda ve aynı zamanda da misafirperver insanlar için önemli bir turizm adresi. Bölgede her yer turizme açılmıştı. Fakat Nevşehir kent merkezi eksik kalıyordu. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak ifade ediyorum ki bu mekan gelecek yıllarda yüzbinlerce turist ağırlayacaktır. Bizim için dedelerimizin yaşadığı yerleri görmek çok büyük önem taşıyor. Buranın kültürü, yemekleri, folklorunu tadıyor, müzelerini geziyor ve 6 gün geceliyoruz" diye konuştu.

Heyette bulunan Gazeteci Stefanie Diamantopoulos da, Kayaşehir’in heyecan verici bir turizm merkezi olduğunu söyleyerek, "Kayaşehir bizi çok fazla etkiledi. Senelerdir Kapadokya’ya geliyoruz ama özellikle burasının dünya kültürel mirası adına inanılmaz büyük bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Buranın, dedelerimizin yaşadığı yer olduğundan bizim için farklı bir önemi de var" şeklinde konuştu.

Akademisyen Anthi Sidiropoulou ise, “Bu ziyaret benim için kutsal. Çünkü dedem bu topraklarda yaşamış. Senelerce bu ziyareti ne zaman yapabileceğimi düşünüyordum. Burayı Hıristiyan azizlerin doğduğu yer olarak biliyoruz. Benim için eşsiz bir tecrübe oldu. Görev yaptığım üniversiteme buraya gençlerin çok daha fazla gelmesini sağlayarak köklerini öğrenmeleri sağlanmalı şeklinde tavsiyede bulundum" dedi.

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