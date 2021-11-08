Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

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Nevşehir'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde yurda illegal giriş yaptıkları tespit edilerek yakalanan Afganistan uyruklu 4 kişi, 'vize ihlali' yaptığı tespit edilen İsrail uyruklu 1 kadın ve genel güvenliği tahdit kodu bulunan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

Yakalanan 6 kişi, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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