Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık Köyü'nde yapılan çalışmada, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arama kararı bulunan M.Ö. yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.