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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçın Lokmanhekim: "Pandemi döneminde en hızlı toparlanan ülke Türkiye"

İHA

Yalçın Lokmanhekim: "Pandemi döneminde en hızlı toparlanan ülke Türkiye"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, Türkiye'nin pandemi döneminde en hızlı toparlanan ülke olduğunu söyledi.

Kapadokya Bölgesi'nin tanıtımında işbirliği kültürü ve ortak hareket yeteneğinin artırılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya Alan Yönetimi başkanlığının ortaklığında Tanıtım ve Değerlendirme toplantısı yapıldı. Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, belediyle başkanları, turizmciler ve turizmdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Türkiye’nin sahip olduğu değerleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi, farklı güzellikleriyle her geçen gün artan ciddi bir turizm hareketliliğine sahne oluyor. Kapadokya, kültür turizminde ülkemizde bu anlamdaki şehirler arasında ilk sıralarda yer alan bir bölge. Coğrafik şekilleriyle hem ülkemizin ve hem de bölgemizin bu anlamda ekonomisine ciddi ivmeler kazandırıyor. Teknolojideki her geçen gün artan ve çeşitlilik oluşturan dijital dünyada da bölgemizin etkin şekilde tanıtılarak pazarlanmasının önem kazandığını söylemek isterim” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtıma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet de, iletişim teknolojisinde dijitalleşmenin yaygınlaşmasının turizm tanıtımını ve yönetim ilişkilerini daha farklı bir hale getirdiğini belirterek, "Bakanlık olarak bu teknolojiye uygun bir yapılanma içerisinde en etkin tanıtım yöntemleri ile ülkesizin tanıtımına ciddi katkılar sağlıyoruz. Genel anlamda ülkemizdeki destinasyonların markalaştırılmasını da beraberinde getireceğine inandığımız illerin tanıtım ve geliştirme kurulların oluşumunu sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ise, “Her ne kadar önümüzdeki pandemi gibi sıkıntılı bir sürece karşın, Ajansımız tarafından etkin çalışmalar sonrasında, ülkemizin turizmdeki yarış halinde olduğu ülkeler açısından bakıldığında önemli çalışmaların yürütüldüğü bir konuma ulaştık. Hızla gelişen teknolojik yenilikler ülke tanıtımının da bu paralelde gerçekleştirilmesi gereğini ortaya koyuyor. Biz ajans olarak çağın en etkili iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullandığımıza inanıyoruz. Turizmde ülkemiz ciddi bir kaynak ve alt yapıya sahip. Turiste sunulan ürün oldukça nitelikli olduğu için bizlerde çağın gerektirdiği tanıtım yöntemlerini sistematik bir şekilde kullanıyoruz. Bu bağlamda turizmde turist sayısı açısından bakıldığında İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Hırvatistan gibi ülkelerle kıyaslandığında Pandemi döneminde en hızlı toparlanan ülke Türkiye. Diğer yanda turist memnuniyeti açısından da bakıldığında yine ülkemiz turizmde rekabet halinde olduğumuz ülkeler arasında yüzde 87.1 lik rakamı ile hayli ileri düzeylerde. Bizler sosyal medya organlarını oldukça etkin şekilde kullanılan bir yapıya kavuşuyoruz. Dünyadaki sosyal medya ağlarındaki hareketliliği anlık olarak alıp buna göre bir dizi değerlendirmelerle neler yapılması gerekiyorsa artık yapabiliriz hale geliyoruz. Tek amacımız ülkemizin turizmdeki sahip olduğumuz değerleri, iller bazlı olarak da ele alıp markalaşan” şeklinde konuştu.

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