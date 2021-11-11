Nevşehir'de 5 Bin fidan toprakla buluşturuldu

Nevşehir'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.



'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma' Projesi kapsamında Nevşehir Valiliği koordinesinde Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe; Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Nevşehir Vali Yardımcısı Osman Güven, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, merkezde bulunan bazı okulların yöneticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saat 11:11’de Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Osman Güven, "Ağaç sanayisinin ve yaşam alanlarınızın vazgeçilmezi ormanlarımız, okuduğumuz kitabımız, yazdığımız defterimiz, kalemimize kadar hayatın bir parçasıdır. İnsanoğlu var olduğu ilk günden bu yana yaşamını değişik unsurlarla devam ettiriyor. Teneffüs ettiğimiz havayı, içtiğimiz suyu doğa sessizce üretiyor" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ise, "Diktiğiniz bu her fidanlar sizler üniversite başladığınız ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğrencisi olduğunuz zaman büyük ağaçlar olacak inşallah” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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