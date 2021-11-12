4 iş yerine eş zamanlı operaysan

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tütün/tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yasadışı faaliyetleri tespit edilen ve il merkezinde faaliyet gösteren, 4 iş yerine ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplamda; 739 bin 400 adet boş makaron, 27 bin 880 adet dolu makaron, 270 kilo kıyılmış açık tütün ve 43 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi 4 şahsıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek suçlarından adli işlem başlatıldı.

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