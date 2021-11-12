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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin inşaat çalışmaları başladı

İHA

Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin inşaat çalışmaları başladı

Nevşehir'de Anadolu Vakfı’nın eğitime sürdürülebilir katkı sağlama hedefi doğrultusunda yaptırdığı MahmutDudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı. Okulun 2022 yılında tamamlanarak eğitim hayatına kazandırılması hedefleniyor.
Kuruluşundan bu yana Anadolu topraklarında 50’den fazla kalıcı eser inşa eden Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın yaptırdığı Nevşehir MahmutDudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı. Sadece burs veren bir vakıf olmanın ötesine geçerek eğitim alanındaki tüm paydaşları destekleyen bir anlayışla projeler üreten Anadolu Vakfı, okulun inşaatının 2022 yılında tamamlanmasını planlıyor. Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, proje ile ilgili değerlendirmesinde, Anadolu Vakfı’nın 40 yılı aşkın süredir Anadolu insanı için çalıştığını vurguladı. Yazıcı; “Bu topraklardan kazandığımızı yine bu toprakların insanı ile paylaşma anlayışımız doğrultusunda başta eğitim ve sağlık olmak üzere insanımızın ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik yenilikçi ve öncü uygulamalar geliştiriyoruz. Her geçen gün kapsamı genişleyen projelerimizle yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratma misyonu ile çalışıyoruz. En önemli önceliğimiz eğitim. Ülkemizin dört bir yanında birçok okul, yurt ve kütüphane binasını eğitim hayatına kazandırdık. Eğitim kurumlarının bakım, tamir ve restorasyonuna katkıda bulunduk. Merhum Suzan Yazıcı adına gerçekleştirilen bağışların da katkısıyla vakfımız tarafından yaptırılan MahmutDudu Yazıcı Anadolu Lisesi ile ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan bir gençlik hedefine desteğimiz devam ediyor” dedi.

“Okulumuz eğitime sürdürülebilir katkı hedefimizin bir parçası”
Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir ise açıklamasında; “Anadolu Vakfı’nın eğitim hayatına kazandırdığı onlarca eserden biri olan okulumuzu kısa sürede tamamlamayı amaçlıyoruz. Bu çalışmamız da pek çok değerli projemiz gibi eğitime sürdürülebilir katkı hedefimizin bir parçası. Sağladığımız 30 binden fazla bursun yanı sıra projelerimizle eğitime her alanda destek olmaya çalışıyoruz. MahmutDudu Yazıcı Anadolu Lisesi ile Nevşehirli gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.
MahmutDudu Yazıcı Anadolu Lisesi binası, Anadolu Vakfı’nın kurucularından Kamil Yazıcı’nın merhum eşi Suzan Yazıcı adına gerçekleştirilen bağışların da katkısıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yaptırılıyor.

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