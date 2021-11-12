Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 6 araç daha ekledi.

Yeni araçların hizmete girmesi dolayısıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende kurban kesilerek dua edildi. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay; hizmete giren yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra hizmete giren 6 araç emniyet müdürlüğü bünyesinde bulunan çeşitli şubelere teslim edildi.

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